Suicide Squad, clamoroso! Annunciata la serie TV sul personaggio di John Cena

HBO Max ha dato ufficialmente il via libera per Peacemaker, serie spin-off di The Suicide Squad che vedrà John Cena di ritorno nei panni del personaggio che verrà introdotto nel film DC. A scrivere la serie troveremo James Gunn, già regista della pellicola, che si occuperà anche di dirigere diversi episodi tra cui il pilot.

Secondo quanto riportato da Variety, la serie sarà composta da 8 episodi ed è descritta come una "action adventure come". I dettagli della trama sono ancora conosciuti, ma il sito fa sapere che la storia esplorerà l'origine di Peacemaker, un uomo che crede nella pace ad ogni costo - "non importa quante persone deve uccidere per ottenerla" - e che è stato descritto da Cena come una versione decisamente più cattiva di Captain America.

Le riprese partiranno ad inizio 2021, prima che Gunn inizi a lavorare al terzo film dei Guardiani della Galassia. The Suicide Squad, lo ricordiamo, arriverà nelle sale ad agosto 2021.

"Peacemaker è un'opportunità per approfondire le attuali questioni mondiali attraverso l'obiettivo i questo supereroe/supercriminale/più grande idiota del mondo", ha dichiarato Gunn. "Sono entusiasta di poter espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo dei film DC alla completezza di una serie. E, naturalmente, poter lavorare di nuovo con John Peter e miei amici di Warner Bros è la ciliegina sulla torta."



Qui sotto potete trovare il primo banner ufficiale della serie, pubblicato su Twitter da Gunn. Intanto, vi rimaniamo il primo sguardo a The Suicide Squad.