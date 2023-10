Suits, la serie dei record torna con uno spin-off: tutti i dettagli

Dopo che Suits ha battuto ogni record in streaming era solo questione di tempo prima che venisse annunciato un nuovo progetto collegato. Secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, il creatore originale della serie Aaron Korsh sta sviluppando una nuova serie spin-off di Suits per NCBUniversal, con le trattative già in fase avanzata.

Sebbene non sia ancora stato stabilito un accordo con un network o uno streamer, si prevede che il progetto sarà sviluppato con un impegno serio. Secondo quanto riportato, la prossima serie non sarà un revival, un reboot o uno spin-off, ma piuttosto una derivazione simile a NCIS, in cui il nuovo show introdurrà personaggi completamente nuovi e una nuova location. Questa volta la serie dovrebbe svolgersi a Los Angeles, invece che a New York o a Chicago come nelle serie spin-off di Pearson.

La notizia dell'arrivo di una nuova serie di Suits era già stata annunciata da quando Netflix ha ottenuto i diritti di Suits e l'ha portata sulla piattaforma. La serie non solo ha trovato un nuovo pubblico, ma ha anche funzionato per i fan di lunga data che si sono fiondati a riguardarla, per cui negli ultimi quattro mesi la serie è stata in cima alle classifiche di ascolto e ha stabilito e battuto molti record. Con la ritrovata popolarità della serie, Peacock ha portato sulla piattaforma anche lo spin-off Pearson, che ha registrato un'ottima accoglienza da parte dei fan.

Non è quindi una grande sorpresa che un'altra serie sia in fase di sviluppo, ma sarà curioso vedere come i fan risponderanno a un cast e a una trama completamente nuovi mentre l'asticella è stata alzata così tanto dalla serie madre. Korsh sarà anche produttore, quindi i fan possono essere certi che la serie conterrà il DNA di ciò che ha reso Suits così entusiasmante. In attesa di ulteriori dettagli, la notizia farà sicuramente aumentare il numero di spettatori della serie.

La serie originale è andata in onda per nove stagioni tra il 2011 e il 2019 ed è stata tra quelle di maggior successo per la NBC, in particolare la stagione finale che ha dato l'addio al personaggio di Meghan Markel, Rachel, prima del suo matrimonio con il principe Harry.

Nel corso degli anni, il cast della serie originale ha incluso Gabriel Macht nel ruolo di Harvey Reginald Specter, Patrick J. Adams nel ruolo di Michael James Ross, Rick Hoffman nel ruolo di Louis Marlowe Litt, Sarah Rafferty nel ruolo di Donna Roberta Paulsen, Gina Torres nel ruolo di Jessica Pearson, Amanda Schull nel ruolo di Katrina Bennett, Dulé Hill nel ruolo di Alex Williams, Katherine Heigl nel ruolo di Samantha Wheeler e molti altri.