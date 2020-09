Suits: 5 curiosità che forse non conoscevate sulla serie

Suits, serie televisiva creata da Aaron Korsh, è andata in onda dal 2011-2019 per ben 9 stagioni e 134 episodi. Vi raccontiamo le 5 curiosità che forse non sapevate sulla serie.

Lo spettacolo si basa sulla vita di Aaron Korsh: prima di diventare uno scrittore e showrunner televisivo, Aaron Korsh ha lavorato a Wall Street come esperto di investimenti, che era la professione originale dei personaggi di Suits. "Ho lavorato per un ragazzo di nome Harvey, avevo una buona memoria e ho avuto una passione per la marijuana", ha detto Korsh a Collider. Lasciò Wall Street, si trasferì a Los Angeles e divenne assistente degli sceneggiatori. Come showrunner, inizialmente, Korsh si sentiva inesperto, per questo motivo dopo aver proposta la sua storia ha solo contribuito a sviluppare i personaggi dello spettacolo. Originariamente, Jessica doveva essere assassinata: Gina Torres, che interpretava Jessica Pearson, disse al New York Times che il motivo per cui lasciò Suits era perché il suo contratto era scaduto e "la mia vita personale doveva essere curata". La sua famiglia, incluso l'allora marito Laurence Fishburne, viveva a Los Angeles, ma lo spettacolo ambientato a New York City venne girato a Toronto e questo creò dei malumori nella sua famiglia che finirono con la separazione dal marito dopo 15 anni di matrimonio. Korsh ebbe quindi l'idea di mostrare Jessica mentre si trasferisce a Chicago con il suo fidanzato Jeff Malone (D.B. Woodside) e di farla uccidere dal pazzo Larry Marsden (Colin Glazer). Tuttavia, la rete fu contraria e l'ha lasciata andare dallo show facendola ritornare solo per occasionali cameo. Esiste una versione coreana di Suits: ebbene sì, a partire da aprile 2018, KBS 2TV in Corea del Sud ha la sua versione di Suits. Riprende praticamente le stesse vicende, ma con personaggi e ambientazioni coreane. Dams non voleva che Mike diventasse un altro avvocato televisivo: come Markle, Adams ha lasciato lo spettacolo al termine della settima stagione. Al The Hollywood Reporter disse che Mike aveva fatto molta strada dall'inizio dello spettacolo fino a quando è diventato un avvocato legale. "Avevo questa voce nella mia testa che diceva che abbiamo raccontato la sua storia e se rimane più a lungo, Mike diventerà un altro avvocato in televisione", disse Adams. "Non gli andava bene. Non mi sembrava giusto." Patrick J. Adams non pensava che Suits avesse successo: "Non avrei mai pensato che la storia di sei persone che lavorano in uno studio legale a New York City potesse catturare l'interesse delle persone in tutto il mondo", disse Adams a Vanity Fair. “Un paio di anni fa stavo viaggiando in Nuova Zelanda e mi sono fermato per aiutare un ragazzo svedese che si era storto la caviglia. Alzò lo sguardo su di me, e i suoi occhi si spalancarono, e tutto quello di cui poteva parlare era quanto voleva che Mike e Rachel capissero le cose". Insomma, tutti conoscevano Suits e Patrick J. Adams nemmeno se ne rendeva conto.

Vi lasciamo alla data di uscita della stagione 9 di Suits su Netflix. Sapevate inoltre che Suits ha anche un adattamento giapponese?