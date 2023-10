Suits: 5 idee per il nuovo spin-off di Netflix

Suits è una serie televisiva statunitense di genere legal drama creata da Aaron Korsh, trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti dalla rete via cavo USA Network dal 23 giugno 2011 al 25 settembre 2019 per nove stagioni in totale. Lo show è riuscito a proseguire la sua corsa per molto tempo quindi, ma non è mai stata molto popolare.

Tuttavia di recente le cose hanno iniziato a cambiare da quando lo show è stato acquistato e riportato poi sulla piattaforma Netflix.

Adesso sembrerebbe proprio il momento giusto per riprende in mano le redini di questo progetto, magari producendo qualche spin-off, voi che ne dite? Ecco alcune idee interessanti in merito.

Seguendo la scia di spettacoli come CSI, forse sarebbe interessante realizzare una serie ambientata dalla parte opposta di New York, in cui altri avvocati affrontino così situazioni ancora differenti.

Da sempre è risaputo che lo studio legale di Suits recluta nuovi talenti provenienti dalla Harvard school of Law. Un prequel con questa medesima ambientazione con protagonista Sheila Sazs sarebbe interessante.

In oltre anche uno spin-off sul bullpen di uno studio legale potrebbe seguire gli stessi principi di quello ambientato ad Harvard. Tra l'altro, anche una produzione che ambisca a raccontare le origini del personaggio di Harvey Spectre non sarebbe un'idea da scartare, si potrebbe così assistere mentre la personalità tagliente della sua figura viene man mano a plasmarsi.

Infine, anche uno spin-off che si concentri sul più grande rivale della Pearson Hardman avrebbe del potenziale, ossia Rand, Kaldor & Zane. Una serie che si concentri sull'altra faccia dei casi sarebbe un'ottima idea.

Voi che ne dite? Intanto ci chiediamo perché Suits è diventata così popolare su Netflix?