Suits avrà un reboot su Netflix? Ecco cosa sappiamo!

Suits è stato cancellato dopo nove stagioni e una corsa durata per ben 134 episodi nel 2019, ma a quanto pare non sarebbe esente dalla possibilità di un ritorno con un possibile revival. Andato in onda su USA Network per tutta la sua durata, i nuovi episodi - se il revival dovesse essere approvato davvero - potrebbero essere diffusi da Netflix.

Già qualche settimana fa avevamo anticipato la notizia di una possibile reunion di Suits, ma adesso l'ipotesi di un revival sembra farsi più concreta.

La serie terminava con Harvey Specter (Gabriel Macht) e Mike Ross (Patrick J. Adams) che si riunivano per un'ultima truffa per estromettere Faye Richardson (Denise Crosby) dallo studio. Dopo che il network di proprietà della Comcast ha resuscitato due dei personaggi preferiti dai fan, Psych e Monk, come film per la TV su USA Network e Peacock, i fan non vedono l'ora di sapere se Suits sarà il prossimo. Dal suo arrivo su Peacock e Netflix a giugno, la serie è stata in cima alle classifiche di streaming e ha battuto i record consecutivi di Nielsen per la programmazione su entrambe le piattaforme.

"Lasciatemi dire subito che non c'è nessun reboot di Suits o altro in cantiere", ha detto il creatore della serie Aaron Korsh ai fan durante un Q&A su Twitter domenica scorsa. "Lo sciopero della Writers Guild of America dovrebbe finire, qualche network o streamer dovrebbe contattarci e noi dovremmo volerlo collettivamente. Il che non è cosa da poco...".

Ricordiamo che, dopo essere stata lanciata dallo show, Meghan Markle non è tornata in Suits 9 per l'addio ai fan dello show.

In risposta al tweet di un fan secondo cui "pochissimi reboot funzionano", Korsch ha risposto: "Non sono affatto d'accordo". Alla domanda sul perché un potenziale spin-off incentrato sul Louis Litt di Rick Hoffman non sia mai stato preso in considerazione, Korsch ha risposto: "Era solo un'idea proposta una volta. Non volevo che Louis lasciasse Suits. Non volevo nemmeno che Gina [Torres, che interpretava Jessica Pearson] se ne andasse". (Il breve spinoff sulla Pearson è stato cancellato nel 2019 dopo una sola stagione di 10 episodi).

Sebbene lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood in corso abbia bloccato qualsiasi progetto di rilancio di Suits, il produttore esecutivo della serie Gene Klein si è detto ottimista sul fatto che i 3,1 miliardi di minuti di visione dello show possano innescare delle trattative per il ritorno.

"Ho detto ad Aaron che, in quest'epoca di reboot e reunion e tutte queste altre cose, mi aspetto una telefonata a un certo punto", ha detto Klein a TVLine. "Ma non sono a conoscenza di alcuna conversazione seria. È solo una di quelle cose per cui, al giorno d'oggi, non saresti sorpreso se qualcuno ti chiamasse un giorno. Ma per ora, nulla di cui io sia a conoscenza".