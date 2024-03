Suits comprato da BBC dopo il clamoroso successo ottenuto su Netflix

Sulla scia dell'enorme popolarità ottenuta da Suits su Netflix, BBC ha acquistato tutte le nove stagioni del legal drama, andato originariamente in onda negli Stati Uniti tra il 2011 e il 2019.

Attualmente non sappiamo se in Inghilterra la serie tv (che originariamente andava in onda sulla rete UKTV Dave) continuerà ad essere distribuita anche su Netflix. Ad ogni modo, non si tratta dell'unico show acquistato dalla BBC, che si è assicurata anche altre due serie, anch'esse targate (come Suits) NBCUniversal. A questo proposito, Sue Decks, Responsabile del Programma di Acquisizioni della BBC ha dichiarato: "Si tratta di un trio divertente e piacevole di serie dal cast stellare: l'attesissima commedia St. Denis Medical, il comedy-drama vivace e romantico intitolato The Best Man: The Final Chapters, e lo stiloso legal drama Suits. Non potremmo essere più deliziati nel portarli agli spettatori della BBC".

Suits è ambientato in un prestigioso studio legale di New York City: protagonista è Mike Ross (Patrick J. Adams), neo-assunto dotato di una memoria fotografica incredibile, tale di avergli permesso di farsi strada nella professione senza aver neanche ottenuto la laurea. L'unico a conoscere questo sconveniente segreto è l'avvocato Harvey Specter (Gabriel Macht). Come noto, anche Megan Markle ha partecipato alla serie.

Suits è la classica serie procedurale "vecchio stile", piuttosto lontana dai prodotti attualmente in voga: fatto che ha contribuito a rendere ancora più sorprendente la sua rinascita, favorita proprio dal passaggio su una delle piattaforme streaming più popolari del mondo. Rinascita che, come sappiamo, condurrà anche ad uno spin-off di Suits, da poco confermato proprio da Netflix.

