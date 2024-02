Suits, nuovi dettagli sulla serie tv spin-off: svelata la trama

La nove stagioni di Suits si sono concluse ufficialmente nel 2019, ma l'interesse verso la serie è aumentato esponenzialmente grazie alle visualizzazioni record su Netflix e Peacock raggiunte dopo l'aggiunta della serie al catalogo delle due piattaforme. Questo ha quindi portato all'annuncio di un nuovo spin-off, di cui oggi scopriamo la trama.

Dopo aver appreso all'inizio del mese che lo spin-off di Suits era in fase di sviluppo come pilot per la NBC, il network ha ufficialmente ordinato il pilot del nuovo show. Sebbene questo non significhi ancora che il titolo ufficiale di Suits L.A. sarà trasformato in una serie completa, si tratta comunque di un grande passo avanti per il progetto. Come il suo predecessore, Suits L.A. nasce dalla mente di Aaron Korsh, che ne è produttore esecutivo insieme a Dave Bartis, Doug Liman e Gene Klein, tutti già produttori di Suits. Victoria Mahoney dirigerà l'episodio pilota.

La produzione dell'episodio pilota dovrebbe iniziare a marzo a Vancouver e, se Suits L.A. verrà ufficialmente ordinato come serie, andrà in onda nel corso della stagione televisiva 2024-2025. Per quanto riguarda la trama, lo spinoff si concentrerà su un nuovo gruppo di personaggi, con il protagonista principale Ted Black, un ex procuratore federale di New York che si è reinventato per rappresentare clienti potenti nella Città degli Angeli. Secondo la descrizione ufficiale:

"Il suo studio è in crisi e per sopravvivere deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Ted è circondato da un gruppo stellare di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà nei confronti di Ted e tra di loro, mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite personali e professionali. Tutto questo avviene mentre si dipanano lentamente gli eventi di anni prima che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle tutto e tutti i suoi cari".

Non è ancora stato effettuato il casting per Suits L.A. e, sebbene lo spinoff esisterà nello stesso universo di Suits, resta da vedere se appariranno dei personaggi storici nel caso in cui questo diventasse una serie. Sebbene USA Network si stia preparando a riprendere la produzione di show sceneggiati, si è deciso di sviluppare Suits L.A. per la televisione broadcast.

Ora dovremo aspettare qualche mese prima che il pilot venga girato e che la NBC decida se dedicargli la messa in onda nella prossima stagione televisiva o lasciar perdere.