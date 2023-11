Suits domina su Netflix, Meghan Markle esulta: 'Non è assurdo?'

Nonostante una cancellazione arrivata quattro anni fa, era il lontano 2019, la serie Suits sta vivendo una nuova giovinezza grazie al suo passaggio nelle principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix e Peacock. Negli ultimi mesi, la serie ha macinato numeri da record, che hanno sorpreso davvero tutti, dai produttori a Meghan Markle.

La serie è stata visualizzata in streaming per milioni di minuti sulla piattaforma nelle ultime settimane, battendo record e superando le aspettative, comprese quelle di una delle sue ex-protagoniste. Parlando con Variety, infatti, Meghan Markle, Duchessa di Sussex, ha riflettuto sulla performance astronomica di Suits, di cui è stata protagonista nel ruolo di Rachel Zane per gran parte della durata della serie.

"Non è pazzesco?" ha detto la Markle. "È stato bello lavorarci, con un cast e una troupe fantastici. Ci siamo divertiti molto. Ci ho lavorato per sette stagioni, quindi un bel po'. Ma al giorno d'oggi è difficile trovare uno show di cui si possano guardare così tanti episodi, quindi questo potrebbe avere a che fare con la cosa. Ma i buoni show sono eterni".

Il successo della serie ha anche portato i produttori ad annunciare un nuovo spin-off di Suits ambientato nello stesso mondo ma con diversi protagonisti. Il produttore Gene Klein ha provato a spiegare il rinnovato successo con la logica del rewatching.

"Penso che stiano succedendo due cose diverse, una che ha a che fare con lo show in sé e un'altra che ha a che fare con il potere di una particolare piattaforma", ha rivelato Klein. "Da un lato, per dire un aneddoto, le persone mi contattano sempre, quindi so che trova ancora nuovi spettatori qua e là. Ma c'è anche qualcosa nello show che si può rivedere. Ci sono persone che l'hanno guardato tutto quando è uscito e lo trovano molto confortante da rivedere. Ed è anche, credo, una serie abbastanza unica che può contare molto sui rewatch. Si scoprono cose nuove mentre la si rivede. Quindi c'è un'ulteriore serie di cose sulla serie che si rivelano guardandola di nuovo. Ed è un omaggio alla serie, dal punto di vista creativo. Ma è anche un tributo al potere di Netflix, perché è stato trasmesso su Peacock per un po' di tempo. C'è un riconoscimento che deve andare a Netflix e alla potenza della sua piattaforma, perché riesce ad arrivare davvero alle persone".