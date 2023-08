Suits, la Famiglia Reale si oppose a una battuta di Meghan Markle! Ecco quale

Il rilancio di Suits su Netflix ha portato a risultati inaspettati. La serie è tra le più viste della piattaforma e sembra non abbia intenzione di mollare la presa. Nel cast figura il nome di Meghan Markle pietra dello scandalo della rottura tra il Principe Henry e la famiglia reale.

Mentre si cerca di capire il motivo per il quale Suits sta riscuotendo così tanto successo a 10 anni dall'uscita del primo episodio, sono risalite a galla alcune questioni che riguarderebbero il modo in cui la Famiglia Reale è "intervenuta" nel lavoro di Meghan Markle che, all'epoca, era uno dei volti della serie interpretando il personaggio di Rachel Zane. L' attrice si è poi allontanata dalla sua carriera di interprete per amore di quello che sarebbe poi diventato suo marito, il principe Harry.

Alcuni dialoghi del suo personaggio sarebbero stati cambiati su richiesta della Famiglia Reale poichè definiti irrispettosi della sua immagine. Durante l'episodio in questione, Rachel insegna a Mike a giocare a 'poppycock', gioco che la ragazza era solita fare con la sua famiglia. Secondo quanto raccontato dal creatore, la Famiglia Reale impose che la Markle non pronunciasse quella parola. "La famiglia reale non voleva che lei dicesse quella parola. Non volevano metterle in bocca la parola 'poppycock'. Presumo perché non volevano che la gente mettesse insieme le cose sul fatto che lei dicesse 'c****'. Quindi, abbiamo dovuto cambiarlo. (...) Ci sono due/tre cose che la Famiglia Reale ha fatto cambiare in realtà" ha concluso.

Nel frattempo vi sveliamo il motivo per per cui Meghan Markle ha lasciato Suits. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!