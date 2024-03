Suits: una famosa star della serie originale tornerà per lo spin-off Los Angeles?

Suits è una serie televisiva statunitense di genere legal drama creata da Aaron Korsh, trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti dalla rete via cavo USA Network dal 23 giugno 2011 al 25 settembre 2019 per un totale di ben nove stagioni. Si tratta di uno di quelli show che sono riusciti a catalizzare l'attenzione del pubblico.

Ecco perché non ci stupisce la decisione di realizzare uno spin-off di Suits, in quanto quando si parla di produzioni di questo tipo si cerca sempre di sfruttarne il più possibile la popolarità prima che sia troppo tardi per farlo.

La nuova serie sarà stavolta ambientata nella città di Los Angeles, ed il recente e rinnovato successo dello show originale ha indubbiamente incitato alla sua realizzazione al più presto.

Nel frattempo, una delle ex-star dell'originale Suits ha di recente parlato con The AV Club di una sua possibile comparsata nella nuova serie. Stiamo parlando di Abigail Spencer, che ha prestato il suo volto per interpretare Scottie.

"Si", ha risposto la star quando le è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione l'idea di riprendere il ruolo in questo nuovo contesto.

"Ogni stagione mi hanno sempre chiesto di tornare quando sarei stata disponibile. Credo che chiunque in Suits potrebbe tornare, potenzialmente".

Voi che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento!