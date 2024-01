Suits, Gina Torres punzecchia Meghan Markle: 'Non avevamo il suo numero'

Nonostante l'attenzione ai Golden Globe di quest'anno fosse tutta per film come Oppenheimer e Barbie, nonché serie come Succession e The Bear, sul red carpet è andata in scena la clamorosa reunion del cast di Suits, che recentemente è stato protagonista di una seconda giovinezza grazie al suo arrivo in su Netflix. Assente di lusso: Meghan Markle.

Tornando ai numeri, nella sua prima settimana su Netflix (dal 26 luglio al 2 luglio), Suits ha registrato 3,14 miliardi di minuti di visione, secondo Nielsen, su entrambe le piattaforme di streaming (c'è anche Peacock da considerare). Nell'ottobre 2023, Suits ha battuto il record assoluto di streaming di Nielsen.

Quindi, si può dire che tantissime persone hanno guardato Suits nell'ultimo anno, e i Golden Globe hanno colto l'opportunità e l'hanno sfruttata, riunendo alcuni membri del cast alla cerimonia di premiazione della notte scorsa.

Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Sarah Rafferty e Gina Torres, che hanno recitato in Suits dal 2011 al 2019, con Gina che è anche apparsa nella serie spin-off di breve durata Pearson, erano tutti presenti sul tappeto rosso. Il rinnovato interesse per Suits, ha spinto i produttori a mettersi al lavoro su una nuova serie spin-off di Suits.

Intervistata sul red carpet, Gina ha raccontato che la chat di gruppo di Suits è impazzita quando è arrivata la notizia che tutti loro avrebbero partecipato ai Golden Globes e ha aggiunto: "È molto emozionante".

Poi, a Gina è stato chiesto se qualcuno avesse mandato un messaggio a Meghan Markle, interprete di Rachel Zane, in merito alla reunion, e lei ha risposto scherzando: "Non abbiamo il suo numero. Non ce l'abbiamo e basta. Vedrà. Guarderà. Sarà felice che siamo qui". Ricordiamo che Meghan Markle ha recitato in Suits fino alla stagione 8, ma il suo personaggio è stato eliminato dallo show dopo il matrimonio dell'attrice con il principe Harry.

Durante la cerimonia dei Golden Globes, Gabriel e Patrick sono intervenuti anche per la consegna del premio per la Miglior Serie TV - Drammatica, avvenuta in tarda serata, e hanno scherzato sull'attesa di vedere uno show che "finalmente" ottiene il riconoscimento che merita. Poi, anche Sarah e Gina si sono unite a loro sul palco.