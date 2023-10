Suits inarrestabile, è ancora primo nella classifica streaming

Nei giorni scorsi è stato annunciato l'arrivo di un nuovo spin-off di Suits, merito soprattutto del grande successo ottenuto dalla serie con il suo arrivo sia nel catalogo di Netflix che in quello di Peacock, un successo clamoroso costellato di record di visualizzazioni in streaming e arrivato a ben quattro anni di distanza dalla sua cancellazione.

Con quella appena trascorsa, il legal drama ha trascorso 13 settimane in testa alla classifica aggiungendo altri 1,8 miliardi di minuti di visione su Netflix e Peacock, segnando la quattordicesima settimana in cui la serie ha superato il miliardo di minuti di visione.

Con il continuo successo di Suits sulle piattaforme di streaming, non c'è da stupirsi che sia in fase di sviluppo uno spin-off che coinvolge il creatore della serie originale Aaron Korsh, il quale sta sviluppando un'altra espansione di questo universo simile a quanto fatto in passato da NCIS, dove il nuovo show introduce un cast e dei personaggi completamente originali in una nuova location che potrebbe essere Los Angeles.

Al secondo posto della top ten generale di Nielsen c'è Elemental di Disney/Pixar, con 1,2 miliardi di minuti di visione. Diretto da Peter Sohn, il film è ambientato in un mondo abitato da elementi antropomorfi della natura e segue Ember, una ragazza dell'elemento fuoco, che incontra Wade, un ragazzo dell'elemento acqua, mentre i due cercano di salvare un minimarket di proprietà del padre di Ember e nel frattempo scoprono molte somiglianze tra loro. Il film ha scalzato di poco Virgin River, che è sceso al terzo posto ma ha mantenuto dati solidi con 1,2 miliardi di minuti visti.

Forse l'entrata in classifica più notevole di questa settimana è la quarta stagione di Sex Education di Netflix, che si è piazzata all'ottavo posto della classifica generale e al secondo posto tra gli originali in streaming dopo pochi giorni di permanenza sul servizio. Sebbene si tratti di una posizione di forza per la serie, con tutti gli otto episodi rilasciati in una sola volta, è probabile che scenderà in classifica tra un paio di settimane.

Inoltre, Apple TV ha visto una rinascita nelle classifiche Nielsen in seguito all'uscita del terzo episodio The Morning Show 3, che con i suoi 422 milioni di minuti di visione è approdato al n. 10 della classifica degli originali in streaming. In modo simile, Only Murders in the Building, Ahsoka e La Ruota del Tempo sono tornati tutti in classifica con l'arrivo dei loro ultimi episodi.