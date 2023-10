Suits infrange un altro record streaming: prima in classifica per 12 volte!

Dopo aver eguagliato il record di Ozark, Suits ce l'ha fatta: è diventata la prima serie ad aver occupato la prima posizione nella classifica delle serie televisive più viste in streaming redatta dall'agenzia Nielsen per ben 12 settimane consecutive. Si tratta di un record ancor più sbalorditivo se pensiamo che la serie è stata cancellata anni fa.

Nella settimana che va dal 4 al 10 settembre, Suits si è classificato ancora una volta al primo posto nella classifica dei 10 programmi più visti stilata dalla società di misurazione del mercato. L'elenco dei programmi in streaming, che Nielsen ha iniziato a stilare per la prima volta nel 2020, riporta i minuti totali visti su tutte le piattaforme di streaming. Tra Netflix e Peacock, gli spettatori di Suits hanno raggiunto i 2,359 miliardi di minuti.

Il legal drama si trova in cima alla classifica dei 10 programmi in streaming più visti da 12 settimane, il massimo raggiunto da qualsiasi titolo. Il precedente show a detenere questo record era stato Ozark di Netflix, che ha occupato il primo posto per 11 settimane. Anche You e Stranger Things sono presenti in questa lista, avendo occupato il primo posto entrambi per otto settimane, così come The Office, Cobra Kai e Manifest, che hanno occupato il primo posto per sette settimane ciascuno.

Va notato che per la maggior parte degli show le settimane al numero 1 non sono state necessariamente consecutive. Tuttavia, nel caso di Suits, la serie con Gabriel Macht e Patrick J. Adams ha mantenuto la posizione per ben 12 settimane consecutive.

Per quanto riguarda il resto della classifica della settimana, Netflix ha continuato a dominare tra la concorrenza. Virgin River ha conquistato il secondo posto con 1,922 miliardi di minuti visti. È la quindicesima volta che la serie entra nella classifica dei 10 programmi più visti in streaming. Anche l'altra serie originale di Netflix, One Piece, ha registrato numeri pazzeschi, assicurandosi 1,398 miliardi di minuti visualizzati e il posto numero 3 nella classifica.

Altri titoli presenti nella lista sono il live-action Disney+ La Sirenetta (1,374 miliardi di minuti visti) e il cartone animato per bambini Bluey (973 milioni di minuti visti); l'originale CBS S.W.A.T., che è disponibile in streaming su Hulu, Paramount+ e Netflix (1,041 miliardi di minuti visti); e i telefilm Grey's Anatomy (864 milioni di minuti), NCIS (637 milioni di minuti) e The Big Bang Theory (561 milioni di minuti). Questi ultimi tre sono stati trasmessi in streaming rispettivamente su Netflix, Paramount+ e Max.