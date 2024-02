Suits LA, annunciato lo spin-off di Suits: Stephen Amell sarà il protagonista

Stephen Amell, star di Arrow, sarà il protagonista del pilot di Suits L.A. della NBC, una nuova estensione dell'universo di Suits firmata da Aaron Korsh, creatore e sceneggiatore della serie originale, annunciata dopo il successo della serie principale sulle piattaforme digitali. L'inizio delle riprese è previsto per la fine di marzo a Vancouver.

Suits L.A. è incentrata su Ted Black (Amell), un ex procuratore federale di New York che si è reinventato rappresentante dei clienti più potenti di Los Angeles. Il suo studio è in crisi e per sopravvivere deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Ted è circondato da un gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà nei confronti di Ted e tra di loro, mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite personali e professionali. Tutto questo avviene mentre si dipanano lentamente gli eventi di anni prima che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle tutto e tutti i suoi cari.

Il Ted Black di Amell è descritto come una forza della natura carismatica che mette i propri bisogni al di sopra degli altri. Quindici anni fa, l'ex procuratore di New York ha unito le forze con il suo vecchio amico, Stuart Lane, per costruire uno studio legale di Los Angeles specializzato in diritto penale e dello spettacolo.

Suits: L.A. non è un reboot o un revival, ma un'estensione del marchio sulla falsariga dei franchise di CSI e NCIS, con nuovi personaggi in una nuova location. Il via libera allo spin-off di Suits è arrivato dopo il grande successo avuto dalla serie originale dopo il suo passaggio in streaming (specialmente su Netflix) anni dopo la sua conclusione.

Korsh è produttore esecutivo insieme a David Bartis, Doug Liman e Gene Klein, che sono stati suoi collaboratori nella serie originale. Victoria Mahoney dirige e produce esecutivamente l'episodio pilota. Lo studio è UCP, una divisione di Universal Studio Group.

Amell, noto soprattutto per il ruolo di Oliver Queen nella serie Arrow della CW, ha recentemente recitato nella serie drammatica sul wrestling Heels di Starz. Prossimamente lo vedremo nel film di Netflix Code 8: Part II, che ha anche prodotto.