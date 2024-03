Suits LA: svelato quando inizieranno le riprese della serie tv spin-off

Lo spin off Suits: LA promette di portare la narrazione legale della serie madre nella città di Los Angeles, presentando tutta una serie di nuovi protagonisti da scoprire. Completato il casting principale, arrivano notizie riguardo l’inizio delle riprese, che, stando alle parole di una delle protagoniste, cominceranno nel mese di aprile 2024.

Dopo aver parlato della possibilità che una star dello show originale possa tornare in Suits: LA, torniamo ad occuparci della nuova serie per riportare le parole di Lex Scott Davis a proposito dello stato dei lavori: “C’è la sceneggiatura del pilota, ed è quella che gireremo ad aprile. Incrociamo le dita e speriamo che l’episodio pilota ottenga il via libera per la realizzazione della serie. Sono piuttosto emozionata e mi sento abbastanza sicura che otterremo il benestare per lo show”.

Quindi l’attrice ha parlato del significato che ha avuto per lei, aver ottenuto la parte: “È qualcosa per cui ho pregato. Sono orgogliosa. Sono in grado di stare qui con orgoglio e dire che sono entusiasta di avere un ruolo così importante, sicura di poter gestire bene la cosa e di essere in grado di portare avanti il testimone e di rendere, si spera, orgoglioso il cast originale”.

Ancora molto da decidere, dunque, sul piano della produzione, prima di poter parlare con certezza del fatto che lo show riuscirà a prendere vita, per quanto pare che la direzione intrapresa possa essere quella giusta.

In attesa di capirne qualcosa di più e di poter dare aggiornamenti sulla questione, vi lasciamo a quello che sappiamo sulla trama di Suits: LA.