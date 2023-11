Suits, a che punto è la serie tv spin-off? Le ultime novità

Dopo le numerose settimane di grande successo di Suits, che ha vissuto una nuova giovinezza dopo il passaggio sulle piattaforme streaming Peacock e soprattutto Netflix, il network ha annunciato che gli autori della serie sono al lavoro su una nuova espansione di quello stesso universo con una storia con al centro altri personaggi e situazioni.

Secondo quanto dichiarato da Beatrice Springborn, presidente degli Universal International Studios, in occasione della conferenza di settore Content London nel Regno Unito, la nuova serie avrà "la stessa energia e la stessa bella gente" dell'originale, ed è attivamente in fase di sviluppo con il creatore dello show originale Aaron Korsh alla scrittura.

La presidente ha riferito che il progetto si chiamerà Suits L.A., anche se non è ancora stato confermato come titolo ufficiale e ha inoltre descritto il progetto come "molto divertente e allegro":

"Si tratta di persone fantastiche che indossano abiti fantastici, ma alla base non si può avere uno show di successo solo con questi elementi. Deve avere una grande narrazione e un grande lavoro sui personaggi. Quindi, come si fa a creare qualcosa che possa essere continuativo, che abbia una certa brillantezza e che sia una serie in grado di continuare negli anni e che tutti vogliono?".

Sembra sicuro che la nuova versione di Suits sarà esteticamente gradevole, con "persone dall'aspetto fantastico" che indossano "abiti fantastici", cosa che era vera anche per la serie originale... Quindi, anche se i membri del cast della serie originale o dello spin-off Pearson (che ha raggiunto Suits in streaming tramite l'abbonamento a Peacock Premium durante l'estate) non dovrebbero far parte del progetto, questo non sarà totalmente separato. Secondo Beatrice Springborn, lo show sarà ambientato "nello stesso periodo" di Suits.

La notizia che lo spin-off sia in sviluppo non è una grande sorpresa dopo che l'estate di Suits è stata magica sui servizi di streaming. Sebbene sia possibile che l'impennata dei numeri sia dovuta allo sciopero degli sceneggiatori WGA e a quello degli attori SAG-AFTRA, che hanno ridotto la quantità di nuovi contenuti, e all'arrivo dello show su Netflix, i nuovi fan hanno chiesto a gran voce nuovi episodi. All'epoca, i commenti del creatore Aaron Korsh sembravano escludere la possibilità di un revival, ma uno spin-off non era chiaramente fuori questione.