Suits, a che punto è lo spin-off? Novità sulla nuova serie Netflix

Non è di certo una moda venuta fuori adesso quella di realizzare spin-off, approfittando del successo di show molto longevi ed apprezzati. Questo lo si fa solitamente quando a livello economico si è sicuri di poter continuare a guadagnare puntando a dei legami con altre serie ben più conosciute. Il caso relativo a Suits è solo uno degli ultimi.

Dopo tutto non c'è niente di sorprendente in questo, come per quanto riguarda la possibilità di uno spin-off per Succession, anche per lo show di Aaron Korsh sono ormai stati ufficializzati i lavori riguardo ad una nuova produzione ambientata nel suo stesso universo.

Tuttavia fino a questo momento, lo stesso ideatore della serie principale, che si è protratta per ben nove stagioni, non aveva ancora condiviso nessun aggiornamento di importanza rilevante, almeno fino ad ora.

Durante una delle ultime puntate del podcast Hollywood & Levine infatti, Korsh si è messo a parlare del suo lavoro, e verso la fine dell'intervista gli è poi stato chiesto di dire due parole riguardo lo spin-off di Suits, specificando se possibile su quale piattaforma andrà in onda.

"Si tratta della NBC", ha detto il produttore.

"Ne sono davvero entusiasta, ma dobbiamo ancora realizzare il pilota e vedere come andrà. Giusto poco prima di questo podcast abbiamo avuto un primo incontro in merito".

Voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere come andranno le cose? In attesa di saperne di più ci chiediamo: Perché Suits è diventato così popolare su Netflix?