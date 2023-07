Suits, reunion in arrivo dopo il clamoroso successo su Netflix?

Sin dalla sua acquisizione su Netflix, Suits è diventato uno degli show più acclamati e apprezzati sullo streamer, accumulando 3,1 miliardi di minuti di visualizzazione in streaming in una sola settimana negli USA, secondo i dati Nielsen. Grazie a questo exploit non sembra campata in aria l'ipotesi di un reboot o un revival.

Il produttore esecutivo Gene Klein è stato interpellato sull'argomento da TVLine:"Ho detto al creatore Aaron Korsh che in tutta questa serie di reboot e reunion mi aspetto una chiamata, ad un certo punto. Ma non sono a conoscenza di serie conversazioni. È soltanto una di quelle cose in cui, al giorno d'oggi, non saresti sorpreso se qualcuno ti chiamasse un giorno. Ma finora, niente di cui sono a conoscenza" ha dichiarato Klein. Su Everyeye vi segnaliamo i 5 migliori episodi di Suits.



La parte più difficile, secondo Klein, sarebbe riunire tutto il cast di Suits:"Come ricorderete, è stato complicato tenere gli attori coinvolti fino alla fine della serie. Sarei sorpreso se succedesse per una reunion ma sarei anche felice se ciò accadesse. Molti di noi si sono visti circa un mese fa perché c'era un picchetto a tema Suits alla Fox, con alcuni sceneggiatori che non si conoscevano tra loro. Ma sono venuti anche molti attori".



Praticamente impossibile il ritorno di Meghan Markle:"Presumo che non sia possibile" ha dichiarato il produttore.

In attesa di novità scoprite 5 curiosità di Suits che non conoscete.