Suits, reunion in vista per l'ATX TV Festival! Meghan Markle ci sarà?

L'ATX TV Festival (che si terrà ad Austin, Texas, dal 30 maggio 2024 al 2 giugno) ha appena annunciato un panel di riunione per il quinto anniversario di Suits, il celebre legal drama creato da Aaron Korsh. A confermare la loro presenza sono Patric J. Adams (Mike), Dulé Hill (Alex), Sarah Rafferty (Donna) e Kosh stesso.

Il badge, disponibile sul sito ufficiale del festival, varia dai 150 dollari ai 535 (ossia dai 137 euro circa ai 488).

Tra gli altri eventi principali, figurano: un panel per il decimo anniversario di Halt and Catch Fire, con Christopher Cantwell, Christopher C. Rogers, Mark Johnson, Melissa Bernstein e Scott McNairy; una discussione intitolata "Presidential Forum: On TV, the Industry, and What's Next", con Paramount, NBCUniversal, Sony Pictures Television Studios e molti altri; un panel di FBI: Most Wanted, con David Hudgins, Graham Yost e Jessica Rhoades.

Trasmessa dal 2011 al 2019, per un totale di nove stagioni, Suits è incentrato su Harvey Specter (Gabriel Macht), un avvocato di New York cinico e senza scrupoli che, affiancato da un giovane nel suo studio Pearson Hardman, finirà con l'innervosirsi sempre più; ma nell'arco di 134 episodi moltissime cose cambieranno, nonostante lo spirito del legal drama rimarrà pressoché invariato.

A proposito, sapevate che Suits tornerà con uno spin-off? Ad annunciarlo sono state diverse testate internazionali, riferendosi a trattative già in fase avanzata; ecco perché l'ATX TV Festival potrebbe rappresentare un'ottima occasione per rivelare ulteriori dettagli sul progetto. Era il novembre 2019 quando Usa Network cancellò lo spin-off Pearson (inizialmente intitolato Second City) per gli ascolti troppo bassi.