Suits, Sarah Rafferty sconvolta dal successo su Netflix: 'Sono sbalordita'

L'incredibile successo di Suits può essere spiegato sia con l'aggiunta dello show sui cataloghi delle piattaforme streaming Netflix e Peacock, ma anche grazie a questi ultimi mesi in cui l'offerta di materiale originale da parte di studios e network è stata decisamente più scarsa dopo gli scioperi. La stessa Sarah Rafferty è sbalordita dalla cosa.

Il legal drama di USA Network è stato aggiunto a Netflix all'inizio dell'anno ed è diventato rapidamente una hit per lo streamer, battendo record di spettatori e portando lo show a una rinnovata giovinezza, in maniera ancora più grande di quando andava in onda. Il successo di Suits ha sorpreso tutti, compresi coloro che vi hanno lavorato.

Sarah Lafferty, che ha recitato in tutti i 134 episodi di Suits nel ruolo di Donna Paulsen, ha recentemente condiviso la sua reazione quando ha saputo del successo post-cancellazione di Suits nel mondo dello streaming.

"Sono sbalordita", ha detto la Rafferty a PEOPLE in una recente intervista. "Non si riesce a metabolizzare una cosa del genere nel mondo reale. Non capisco". A quanto pare questo è un sentimento condiviso dalla maggior parte del cast della serie. Secondo Rafferty, tutti i membri del cast di Suits si sono inviati reciprocamente gli articoli sui "miliardi di minuti" in streaming raggiunti dallo show e questo ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il successo si è immediatamente tradotto nell'annuncio di un nuovo spin-off di Suits in lavorazione.

Rafferty ha poi raccontato quanto sia stato sorprendente tornare a vedere Suits apprezzato dal pubblico vecchio e nuovo a più di dieci anni dal suo inizio.

"Sono incredibilmente grata, perché il nostro mondo in questo momento sembra diventare sempre più oscuro e fratturato e limitato, e credo che questo aiuti - mi fa sentire bene", ha spiegato. "È così semplice: sapere che questa cosa a cui abbiamo lavorato per 10 anni sta fornendo una via di fuga alle persone, o una connessione, un significato, in qualsiasi modo, forma o genere. E se questo significa avere una via d'uscita dalle notizie del mondo, lo accetto".

NBCUniversal sta lavorando con il creatore di Suits, Aaron Korsh, a una nuova serie che si svolgerà nello stesso universo dello show originale. Simile ai franchise di One Chicago, NCIS e CSI, Suits mira a raccontare nuove storie con nuovi personaggi in nuove città, pur facendo parte dello stesso universo generale. Non ci sono ancora dettagli specifici sulla serie, ma pare che lo sviluppo stia procedendo in fretta.