Suits, lo spin-off della serie con Meghan Markle si farà: cosa sappiamo

Nell'ottobre 2023 è stato confermato l'arrivo di un nuovo spin-off di Suits, soprattutto alla luce dello straordinario successo ottenuto dalle nove stagioni dello show principale dopo il passaggio nelle piattaforme streaming come Peacock e soprattuto Netflix. Cerchiamo di capire che tipo di spin-off sarà data l'ambientazione completamente nuova.

Secondo Matthew Belloni di Puck, la nuova serie sarà ambientata in uno studio legale di Los Angeles e il casting per lo spin-off dovrebbe iniziare a breve.

Secondo quanto riportato, la protagonista dello spin-off sarà un personaggio di nome Erica, descritta come "trentenne, nera, originaria di SoCal e laureata in legge ad Harvard. Sta spingendo per essere nominata capo del settore intrattenimento. È bravissima a ottenere i clienti, ma ha difficoltà altrove. È la più intelligente di tutti".

Come hanno notato i fan di Suits, la descrizione di questo personaggio è molto simile a quella della Rachel Zane di Meghan Markle. Come i fan ricorderanno, Rachel era un'assistente legale presso la Pearson Hardman che aspirava a scalare tutti i ranghi del suo settore, mentre cercava di farsi un nome al di fuori della sua prestigiosa famiglia. Tuttavia, sebbene i personaggi presentino alcune somiglianze, non è previsto alcun coinvolgimento della Markle nello spin-off di Suits.

Ricordiamo anche che Megan Markle era assente alla reunion di Suits andata in scena nel corso degli ultimi Golden Globe.

Mentre il nuovo progetto di Suits procede con lo sviluppo, la serie originale sta vivendo una vera e propria rinascita. Dopo essere andata in onda su USA Network per nove stagioni tra il 2011 e il 2019, la serie è approdata su Netflix l'anno scorso e ha iniziato quasi subito a dominare le classifiche di streaming. Il successo di Suits in streaming è un aspetto che la presidente di Universal International Studios e UCP Beatrice Springborn ha affrontato quando ha annunciato il nuovo spin-off l'anno scorso e sicuramente si è rivelato determinante.

"Molti streamer sono alla ricerca di serie in grado di proseguire, di cose facili da guardare", ha dichiarato. "La nostra serie Suits è incredibilmente popolare su Netflix".