Suki Waterhouse conquista tutti col pancione sul tappeto rosso degli Emmy

La serata degli Emmy Awards è una delle più attese dell'anno e, come sempre, la curiosità di molti si è concentrata sugli ospiti e sui look indossati in occasione di questo prestigioso evento.

Nell'ammirare i look più belli della serata degli Emmy, è facile notare che i protagonisti della serata hanno privilegiato eleganza e sobrietà. Suki Waterhouse, attrice e modella britannica, non fa eccezione.

L'artista, compagna di Robert Pattinson, ha scelto un lungo abito rosso di Valentino Couture, con un grande fiocco ad incorniciare il pancione. Il lieto evento era stato annunciato da Pattinson e Waterhouse pochissimo tempo fa. Per quanto riguarda il make-up, Waterhouse ha invece optato per un trucco leggero, in linea con le tendenze del 2024.

La giovane ha raccontato di aver scelto l'abito prima della scoperta della gravidanza e, in seguito, di aver chiesto di ridisegnarlo per poterlo finalmente indossare. Noi non possiamo fare a meno di approvare in toto questo splendido outfit!

Di certo anche Robert Pattinson, a sua volta campione di eleganza, sarebbe stato dello stesso avviso: l'attore di The Batman è stato tuttavia uno dei grandi assenti della serata. Naturalmente attendiamo con impazienza di vedere il futuro trio su uno dei prossimi red carpet!

