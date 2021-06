Summertime 2, abbiamo intervistato gli attori di Dario e Sofia

Da giovedì 3 giugno è disponibile su Netflix la seconda stagione di Summertime. Abbiamo intervistato due dei protagonisti della serie, Andrea Lattanzi e Amanda Campana, che interpretano rispettivamente Dario e Sofia. L'intervista è visibile sul nostro canale YouTube, oltre che all'interno della notizia.

Come si evince fin dal trailer di Summertime 2, uno dei temi principali della seconda stagione è quello della crescita. "Ho amato molto la crescita del mio personaggio nella seconda stagione" racconta Andrea Lattanzi, riferendosi a quei cambiamenti che avvengono un po' nelle vite di tutti a quell'età. Amanda Campana, che ha cinque anni in più del suo personaggio, Sofia, aggiunge di aver "rivissuto sensazioni provate cinque anni fa": la stessa confusione, lo smarrimento dopo il liceo all'idea di cosa fare del futuro. Si tratta, spiega, di "un momento di perdizione, ma importante anche per conoscere sé stessi."

Ai due giovani attori è stato chiesto poi di raccontare, senza fare troppi spoiler, una scena in particolare della seconda stagione di Summertime che per qualche motivo hanno amato particolarmente. Andrea Lattanzi ha citato una scena con la new entry Lucrezia Guidone, una delle sue preferite in assoluto nella serie Netflix. Amanda Campana ha parlato invece di una sequenza con un viaggio in macchina, in cui Sofia ha un attacco di panico. "Mi ci sono ritrovata" ha confessato.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Summertime 2.