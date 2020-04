Summertime: amori estivi nel trailer della serie ispirata a Tre metri sopra il cielo

Netflix ha diffuso il nuovo trailer ufficiale di Summertime, la sua nuova serie tutta italiana ispirata a Tre metri sopra il cielo e il cui debutto sulla piattaforma è previsto per il prossimo 29 aprile.

Ambientata durante il corso di un'estate, con i suo amori e le sue giornate all'insegna della leggerezza e della spensieratezza, Summertime vede protagonisti Summer, Ale, Dario, Edo e Sofia. Tre mesi sotto il sole della costa adriatica destinati a farti rompere con il passato, mettere in discussione le tue certezze e portarti a scoprire chi sei.

Nel corso degli episodi che compongono la serie, assisteremo alla storia d'amore tra Summer (l'esordiente Coco Rebecca Edogamhe) e Ale (Ludovico Tersigni, noto per il ruolo di Giovanni in "Skam Italia"). Lei è una ragazza indipendente e responsabile che sogna di lasciare la riviera; lui è un ribelle ex campione di moto deciso a darsi una regolata e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Una normale estate si trasformerà in un viaggio alla scoperta l'uno dell'altra e di se stessi.

Prodotta da Cattleya, Summertime vedrà nel cast Ludovico Tersigni, Coco Rebecca Edogamhe, Andrea Lattanzi, Amanda Campana, Giovanni Maini, Alicia Ann Edogamhe e Thony, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 29 aprile.

Giorgio Poi firma le musiche della serie e ha collaborato alla supervisione della colonna sonora che include, tra gli altri, Francesca Michielin, Frah Quintale, Giorgio Poi, Achille Lauro, Salmo, Franco125, Tommaso Paradiso, Gemitaiz, Izi, Thony Raphael Gualazzi e Coma_Cose. Un altro prodotto, insomma, che fortifica il sodalizio tra il colosso dello streaming e le produzioni italiane.