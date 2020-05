Summertime, Federico Moccia sulle origini della protagonista: 'Non è una scelta razziale'

Summertime, la nuova serie teen drama disponibile da qualche giorno su Netflix, è liberamente ispirata al libro Tre metri metri sopra il cielo di Federica Moccia, che ha commentato alcune scelte della produzione durante una recente intervista con TvBlog.

"Ho pensato che fosse una scelta molto giusta per raccontare una nuova storia, che potesse avere una fruizione internazionale" ha spiegato lo scrittore, che però non ha avuto voce in capitolo per quanto riguarda la storia narrata nello show. "Credo che sia giusto riproporre delle sfaccettature simili ma diverse della storia di Tre Metri Sopra il Cielo. Stavolta c'è addirittura una Babi di colore. La contrapposizione stavolta non è razziale, perché non avrebbe senso parlarne nel 2020, quanto sull'estrazione diversa dei due protagonisti. Ci sono tanti elementi cambiati ma simili nella dinamica. Quel che rimane è la voglia di raccontare un grande amore".

Interrogato sullo "snobismo nei confronti delle storie adolescenziali", Moccia ha aggiunto: "Secondo me è una snobismo legato a una poca intelligenza. Gli adulti pensano che un giovane non abbia la capacità di soffrire, di emozionarsi. Questo è un errore grandissimo. Anzi, è quando si è così giovani che si hanno quelle non mezze misure, che si è veramente estremi, che si è sensibili. Crescendo si perde quella capacità di essere assoluti, che è la bellezza del bianco e del nero privo di chiaroscuri. Nel teen drama si vede la forza più bella, quella che ti fa capire la sensazione dell'eco fragoroso del dolore di un giovane, rispetto all'adulto che è avvezzo ai dolori della vita".

Siete d'accordo con la visione di Moccia? Fatecelo sapere nei commenti.