Summertime, a giugno arriva la stagione 2 della serie Netflix: ecco il teaser trailer

Vi avevamo già annunciato che Summertime era stata rinnovata per una seconda stagione e ora manca pochissimo per l'uscita dei nuovi episodi su Netflix. La serie italiana ispirata ai racconti di Federico Moccia ha ottenuto uno straordinario successo e i fan non vedevano l'ora di scoprire cosa sarebbe accaduto nei nuovi episodi.

Questo momento è finalmente arrivato. La piattaforma streaming ha infatti appena diffuso il primo teaser trailer di Summertime 2 dove compaiono tutti i personaggi principali che abbiamo già avuto modo di conoscere, vale a dire Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe). Sembra però che i loro equilibri saranno bruscamente messi a rischio da nuovi personaggi.

Il protagonista maschile infatti, non è più al fianco di Summer nella clip che potete vedere di seguito ma, si accompagna con una nuova ragazza. Ricorderete sicuramente che alla fine della prima stagione Ale era partito per la Spagna per tornare a gareggiare con le moto da corsa. Questo fa pensare che la serie subirà un salto temporale e ripartirà dall'estate successiva a quella in cui ci eravamo lasciati.

Se avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione della prima stagione di Summertime in attesa dei nuovi episodi.