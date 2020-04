Summertime su Netflix: disponibile in streaming la serie tratta da 3 metri sopra il cielo

Come avete potuto vedere nel trailer di Summertime, Netflix ha voluto creare una serie ispirata al celebre libro di Federico Moccia "Tre metri sopra il cielo", a partire da oggi 29 aprile è disponibile nel catalogo del servizio streaming.

La serie è composta da 8 episodi, che ci mostreranno le vicende di Summer, giovane ragazza insoddisfatta della sua situazione, la cui vita cambierà per sempre dopo l'incontro con Ale, ex campione di moto, deciso a intraprendere una carriera più stabile, entrando così in conflitto con il padre, interessato a vedere il figlio continuare a partecipare alle gare sportive. Nel corso delle puntate assisteremo all'evolversi del loro rapporto, insieme a quello dei loro amici e familiari, come viene evidenziato dal titolo, questi eventi saranno ambientati nel corso di una estate.

Nel cast troveremo Ludovico Tersigni, diventato famoso per il suo ruolo nella show "Skam Italia", Coco Rebecca Edogamhe, Andrea Lattanzi e Amanda Campana, la serie è stata prodotta da Cattleya, mentre le musiche saranno curate da Giorgio Poi. In calce alla notizia potete vedere il filmato con il quale Netflix ha annunciato l'arrivo della serie nel suo catalogo, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Summertime.