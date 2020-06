Summertime, Q&A con Ludovico Tersigni: tutte le domande dei fan

Summertime è la nuovissima produzione Netflix tutta italiana, che a pochissimi giorni dall'uscita ha fatto numeri da capogiro, tanto che Netflix ha già rinnovato Sumemrtime per una seconda stagione. Allora conosciamo meglio Ludovico Tersigni, uno dei protagonisti nonché favorito del pubblico.

Poche ore fa Netflix ha condiviso sul suo profilo Instagram una speciale sessione di botta e risposta coi fan, in cui l'attore è stato messo alla prova con ogni genere di domanda: dalla sua piadina preferita fino alle sue esperienze sul set... Ma attenzione! Non sono consentiti più di 15 secondi a risposta!

Troverete lo speciale di Q&A nel post in calce, mentre se volete conoscere meglio gli attori ed i personaggi della serie TV vi suggeriamo la nostra intervista ai protagonisti di Summertime, in cui oltre che a Tersigni abbiamo chiesto anche a Coco Rebecca Edogahme (interprete della protagonista Summer) e ad Amanda Campana (volto della migliore amica Sofia) com'è far parte di una produzione così importante, ma soprattutto cosa vuol dire portare sulle spalle un'eredità pesante come quella di 3 Metri Sopra il Cielo.

Per altri dettagli sulla serie scoprite le ultime dichiarazioni del creatore Federico Moccia, e passate dalla nostra recensione di Summertime per commentare insieme a noi i momenti salienti di questa emozionante prima stagione.