Summertime: trailer e data d'uscita dell'ultima stagione, Cristiano Caccamo nel cast

Dopo gli eventi della seconda stagione di Summertime, la popolare serie tv italiana del servizio di streaming on demand Netflix si prepara a tornare con la stagione finale, che si è mostrata in queste ore col primo trailer ufficiale.

L'ultima stagione di Summertime, la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya, uscirà in esclusiva su Netflix a partire dal 4 maggio 2022, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Al cast delle prime due stagioni - composto da Coco Rebecca Edogamhe, Ludovico Tersigni, Amanda Campana, Andrea Lattanzi, Giovanni Maini, Alicia Ann Edogamhe, Andrea Butera, Lucrezia Guidone, Romina Colbasso, Sara Mondello e Amparo Piñero Guirao - si uniscono anche Cristiano Caccamo, tra i protagonisti nei panni di Luca, oltre a Stefano Rossi Giordani, Emilia Scarpati Fanetti e Ludovica Ciaschetti.

Un’altra estate è finalmente arrivata sulla Riviera romagnola: Summer sembra pronta a vivere la stagione estiva con la spensieratezza che non ha mai avuto, Dario riceve una proposta che non può lasciarsi scappare, Sofia ritorna con la paura di essere ormai un’estranea per i suoi amici e Ale è in preda a profondi sensi di colpa. In questi nuovi episodi, Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo in avanti verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e aspirazioni.

La stagione finale di Summertime sarà composta da 8 episodi ed è diretta da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda, scritta da Enrico Audenino, Luca Giordano, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli. La serie è tratta dall’opera letteraria “Tre Metri Sopra il Cielo” di Federico Moccia.

