Summertime: nel nuovo trailer della stagione finale il brano inedito di Sangiovanni

La stagione finale di Summertime si avvicina, e in attesa della data d'uscita - fissata al 4 maggio - Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per la serie tv italiana basata sul romanzo '3 metri sopra al cielo'.

Il filmato, che come al solito potete gustarvi all'interno dell'articolo facendolo partire dal player in alto, è accompagnato dalle note di “Scossa” di Sangiovanni, il nuovo brano inedito del cantautore vicentino, presentato in anteprima assoluta nel trailer e in uscita prossimamente per Sugarmusic. L’artista, che dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022 ha pubblicato l’album "CADERE VOLARE", continua a dare voce alla sua generazione, al desiderio di amore e spensieratezza, e sarà anche presente nella serie tv nei panni di se stesso.

La stagione finale di Summertime sarà composta da 8 episodiI e n questi nuovi episodi, durante i quali i protagonisti faranno un ulteriore passo in avanti verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e aspirazioni: la loro amicizia e l’arrivo di nuove persone all’interno del gruppo li porteranno a capire qualcosa di importante di sé e del proprio futuro, e in questo loro percorso di crescita, oltre a un più̀ ampio vocabolario emotivo, apprenderanno che - a volte - volere davvero bene a qualcuno può anche significare il dover rinunciare a qualcosa di sé.

Per altri approfondimenti ecco la nostra recensione di Summertime 2.