Superchicche: la serie in live-action è ancora in sviluppo nonostante i problemi

Dopo che il primo episodio pilota era stato giudicato non all'altezza da parte dello studio, stando agli ultimi aggiornamenti pare che The CW stia ancora lavorando alla serie live-action delle Superchicche. Il network non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare a quella che comunque rimane un'operazione estremamente affascinante.

Sebbene gli aggiornamenti sul live-action delle Superchicche siano stati scarsi negli ultimi tempi, alcuni report hanno indicato che la serie è ancora in fase di sviluppo presso The CW - cosa che è stata recentemente confermata da TVLine. Nel riferire che le nuove serie Superchicche e Foster's Home For Imaginary Friends sono in lavorazione, l'agenzia conferma che Superchicche rimane "in fase di sviluppo attivo".

Chloe Bennet ha lasciato Le Superchicche dopo le polemiche che hanno travolto la produzione in risposta alle prime immagini dal set. L'intenzione di The CW è quella di rigirare il pilota de Le Superchicche perché la prima versione non era all'altezza delle aspettative del network.

"Il motivo per cui si fanno i pilot è che a volte le cose non funzionano, e questo era solo un errore", ha detto in precedenza il presidente di The CW Mark Pedowitz a proposito della serie. "Crediamo completamente nel cast. Crediamo in Diablo [Cody] e Heather [Regnier], gli sceneggiatori. Crediamo negli auspici di Greg Berlanti e degli studi della Warner [Bros. TV]".

"In questo caso, il pilot non ha funzionato", ha continuato Pedowitz. "Ma poiché abbiamo visto che ci sono abbastanza elementi positivi, abbiamo voluto dargli un'altra possibilità. Ecco perché non volevamo andare avanti con quello che avevamo. Dal punto di vista del tono, poteva sembrare un po' troppo campy. Non sembrava così radicato nella realtà come avrebbe dovuto essere. Ma, ancora una volta, si imparano cose quando si fanno dei test. Quindi, in questo caso, abbiamo pensato di fare un passo indietro e tornare al tavolo da disegno".

Nel frattempo, è stato annunciato il reboot animato delle Superchicche.