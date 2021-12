Super Pumped: Joseph Gordon-Levitt è il fondatore di Uber nel trailer della miniserie

Showtime Networks ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Super Pumped: The Battle For Uber, miniserie che vede protagonista Joseph Gordon-Levitt nei panni del CEO di Uber Travis Kalanick e sulla vicenda che ha riguardato la società oggi tra i leader nel settore del trasporto privato e delle consegne. Nello show anche Uma Thurman.

Super Pumped: The Battle for Uber è la prima stagione di una nuova serie antologica di Showtime che con ogni stagione porterà sul piccolo schermo "una storia che ha sconvolto il business world e ha cambiato la cultura cultura moderna".

La miniserie con protagonista Gordon-Levitt nei panni dell'ex-CEO di Uber Travis Kalanick sarà basata sul libro best-seller di Mike Isaac dallo stesso nome, che racconta la storia della creazione della prolifica attività. Ci mostrerà, infatti, "la personificazione degli alti e bassi della Silicon Valley. Persino nel mezzo della rivolta radicale generata tra i confini della capitale global tech, Uber è riuscito a spiccare tanto come una meraviglia che un ammonimento, con tutte le sue battaglie interne ed esterne che hanno generato imprevedibili conseguenze".

Lo show ideato dai co-creatori della serie Billions Brian Koppelman e David Levien sarà anche scritto e prodotto dai due, che fungeranno da showrunner assieme a Beth Schacter (Quantico, A Passo di Danza).

Oltre a Gordon-Levitt, nel cast ci saranno anche Kyle Chandler nei panni del co-fondatore Bill Gurley, Hank Azaria nei panni di Tim Cook e Uma Thurman in quelli di Arianna Huffington. Inoltre anche Elisabeth Shue, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt, Virginia Kull, Amanda Brooks, Annie Chang, Erinn Ruth, Mishka Thébaud, Babak Tafti, Darren Pettie, Noah Weisberg, Mark Gessner, Kerry Bishé, e Joel Kelley Dauten.