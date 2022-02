Super Pumped: Quentin Tarantino sarà il narratore della prima stagione!

Come riportato da Deadline, Quentin Tarantino è entrato nel cast di Super Pumped: The Battle For Uber, miniserie antologica che racconterà la controversa scalata al potere di Uber, azienda specializzata nel settore dei trasporti a breve distanza. Il regista Premio Oscar sarà il narratore ufficiale della prima stagione con Joseph Gordon-Levitt.

Nel trailer di Super Pumped abbiamo visto come il personaggio di Travis Kalanick interpretato da Gordon-Levitt sia disposto a tutto pur di arrivare al successo e far diventare la sua azienda leader del settore. Ovviamente partiranno delle indagini nei suoi confronti per i suoi metodi che coinvolgeranno anche Arianna Huffington, magnate del giornalismo digitale che qui ha il volto di Uma Thurman.

Quentin Tarantino ha saltuariamente svolto la funzione di narratore nelle sue pellicole, come in The Hateful Eight e nell'ultimo C'era una volta a Hollywood. Nel ricchissimo cast della miniserie ci saranno anche Kyle Chandler nei panni del co-fondatore Bill Gurley, Hank Azaria nei panni di Tim Cook. Inoltre anche Elisabeth Shue, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt, Virginia Kull, Amanda Brooks, Annie Chang, Erinn Ruth, Mishka Thébaud, Babak Tafti, Darren Pettie, Noah Weisberg, Mark Gessner, Kerry Bishé, e Joel Kelley Dauten.

La miniserie con protagonista Gordon-Levitt nei panni dell'ex-CEO di Uber Travis Kalanick è basata sul libro best-seller di Mike Isaac dallo stesso nome, che racconta la storia della creazione della prolifica attività.

Recentemente, Super Pumped è stato rinnovato per una seconda stagione che prenderà di mira la nascita di Facebook e il rapporto tra il CEO Sheryl Sandberg e Mark Zuckerberg, aspetto chiave nella transizione della sua creazione da startup rivoluzionaria a potenza mondiale, con tutto ciò che di conseguenza si è scatenato e, intenzionalmente o involontariamente, ha cambiato il mondo.

Super Pumped: The Battle For Uber debutterà su Showtime Networks il 27 febbraio prossimo.