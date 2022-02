Super Pumped rinnovata: nella seconda stagione di parlerà di Facebook

Showtime ha deciso di rinnovare la serie Super Pumped per una seconda stagione che affronterà l'argomento Facebook. La notizia del rinnovo giunge pochi giorni dopo che la rivale HBO ha concluso un accordo per Doomsday Machine, miniserie sui segreti del colosso social con protagonista l'ex star di The Crown, Claire Foy.

La seconda stagione di Super Pumped si concentrerà su Facebook - la cui società ha cambiato nome in Meta - e il rapporto tra il CEO Sheryl Sandberg e Mark Zuckerberg, aspetto chiave nella transizione della sua creazione da startup rivoluzionaria a potenza mondiale, con tutto ciò che di conseguenza si è scatenato e, intenzionalmente o involontariamente, ha cambiato il mondo.



Ogni stagione di Super Pumped presenta un nuovo cast ed esplora una storia che ha scosso il mondo degli affari dall'interno e ha cambiato la cultura. La prima stagione vede protagonisti Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler, Elisabeth Shue e Uma Thurman, nella storia dell'app Uber e del suo CEO, Travis Kalanick.



La première della prima stagione è prevista il 27 febbraio. La seconda stagione includerà nuovamente Koppelman, Levien e Schachter alla scrittura dello show come nel primo ciclo di episodi, oltre a fungere da produttori esecutivi e showrunner. Nel team di produzione anche Paul Schiff.



Scoprite il trailer di Super Pumped, la nuova attesa serie Showtime in arrivo negli USA a fine febbraio.