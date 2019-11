I Super-Sons, Superboy e Robin, potrebbero essere parte di Superman & Lois?

I Super-Sons in Superman & Lois? Secondo delle voci Jonathan Kent a.k.a. Superboy e Damian Wayne a.k.a. Robin potrebbero apparire molto presto nella nuova serie tv dell'Arrowverse.

The CW ha praticamente già pronti i palinsesti della prossima stagione televisiva.

Sebene non ci siano ancora conferme sul passaggio a serie degli spin-off di cui è stato ordinato il pilot, ovvero lo spin-off di Arrow Green Arrow and The Canaries e lo spin-off di Supergirl Superman & Lois, nel secondo pare che potremo vedere molto più di quel che ci è stato promesso.

Le poche informazioni che abbiamo ancora al riguardo, infatti, ci hanno anticipato che vederemo Clark (Tyler Hoechlin) e Lois (Bitsie Tulloch) alle prese con la vita da genitori-lavoratori e lo stress quotidiano. Certo, il progetto è appena stato annunciato, e ulteriori dettagli non mancheranno di arrivare man mano, ma effettivamente poteva sembrare un po' essenziale come descrizione.

Adesso però, stando a quanto portato all'attenzione del web dai colleghi di GeekWorldWide (e ComicBookMovie), sembrerebbe che altri due personaggi non da poco si possano aggiungere al mix.

A quanto pare, il piccolo Jonathan Kent (che vedremo per la prima volta nel crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite) non sarà poi tanto piccolo nello show. In Superman & Lois avremo una sua versione più grande. In più, dovremmo incontrare anche Damian Wayne, il figlio di Bruce Wayne e Talia al Ghul. E quindi... Superboy e Robin, i Super-Sons, potrebbero fare il loro debutto live-action nell'Arrowverse.

Ora, queste indiscrezioni potrebbero, secondo le fonti, trovare una riprova nelle descrizioni dei casting per la serie.

La prima riguarda "Matthew: maschio, caucasico, 14 anni. Un ragazzo che è sulla buona strada per diventare un perfetto esemplare a livello fisico. Matthew è un ragazzo curato, modesto e dal cuore gentile, con modi di fare un po' all'antica, che però in una qualche maniera non sembrano sorpassati. È anche un ottimo atleta".

La seconda, invece, "Ethan: maschio, caucasico, 14 anni. Un ragazzo con un'aria da giovane Leonardo DiCaprio e un'oscurità innata. Ethan è incredibilmente intelligente, ma il suo temperamento volubile e la sua ansia sociale limitano le sue interazioni con le persone. Trascorre la maggior parte del suo tempo libero a giocare ai videogiochi".

Come avrà notato chi ha familiarità con i personaggi, la prima parte dei due casting call corrisponde effettivamente alle descrizioni di Jonathan e Damian. Sulla seconda parte, però, due sono le possibilità per cui l'ipotesi che si tratti di loro possa stare "comodamente" in piedi: 1) Potrebbe essere una aggiunta della serie, una sua versione per distinguere i personaggi da altre iterazioni; 2) Potrebbe trattarsi di un modo per sviare i sospetti dalla presenza dei personaggi nello show (fake news funzionali ai provini, insomma).

E voi, che ne pensate? Trovate plausibile la presenza dei Super-Sons in Superman & Lois? Fateci sapere nei commenti.