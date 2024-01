Le superchicche, nuovi dettagli sui leak della serie e la trama del live-action

Ricorderete che The CW aveva annunciato il reboot in live-action de Le Superchicche, popolare serie animata per i più piccoli. Tuttavia, dopo aver girato un pilota disastroso, il network decise di rigirare il tutto, ma alcuni membri del cast non fecero ritorno, condannando il progetto e provocandone la cancellazione. Ora parla la co-sceneggiatrice.

A margine della promozione del suo ultimo film, Lisa Frankenstein, la co-sceneggiatrice Diablo Cody ha parlato del copione trapelato de Le Superchicche e del motivo per cui la serie è stata cancellata prima che avesse la possibilità di debuttare.

Cody, Premio Oscar per la sceneggiatura di Juno, ha rivelato di non essere a conoscenza del copione trapelato, affermando che potrebbe trattarsi di un numero qualsiasi di bozze su cui si è lavorato prima delle riprese. La sceneggiatrice però spera ancora che un live-action delle Superchicche possa arrivare sullo schermo, ma è consapevole che non sarà il suo.

"C'erano onestamente molti problemi. È stato un peccato. Mi è dispiaciuto molto. Io e Heather Regnier, che l'abbiamo creato insieme, eravamo molto, molto entusiasti di quello show. Ma non ha funzionato. E a volte le cose non vanno. Voglio dire, ad essere onesti, la maggior parte delle volte le cose non vanno. L'idea era che le Superchicche fossero ormai adulte, e che fossero davvero disilluse perché sentivano di essere state quasi sfruttate, come delle star bambine, quando erano delle giovani supereroine. Quindi non usavano i loro poteri da anni. Poi Townsville veniva nuovamente attaccata e capivano che dovevano superare le loro divergenze e riunirsi".

Cody ha proseguito: "Penso che, in generale, rendere le Superchicche adulte sia stata una vera sfida, perché probabilmente sarebbe stato più facile fare un remake live-action della serie già esistente. Ma volevamo fare qualcosa di insolito. Per quanto riguarda lo script trapelato, è probabile che ci siano così tante bozze e così tante versioni diverse dei copioni quando si arriva alla produzione, che è possibile che quello che è trapelato fosse - voglio dire, immagino che potesse essere il copione delle riprese, ma anche che fosse solo un residuo dello sviluppo. Non lo so. Perché ho scritto anche una versione da mezz'ora, una da un'ora, perché prima era per uno streamer e poi per The CW. Quindi ci sono state molte iterazioni del live-action delle Superchicche".

Leggendo il copione trapelato de Le Superchicche, tutto il web è rimasto sorpreso da quanto fosse diverso dal classico show animato. Come suggerito da Cody, la serie avrebbe seguito i problemi della Gen Z. Tuttavia, ciò che è trapelato potrebbe aver scoraggiato coloro che sono cresciuti con la serie originale.

La sceneggiatura affrontava temi come gli ideali eteronormativi, il revenge porn, le sostanze che alterano la mente e la rivelazione che il cartone animato originale era una serie "sbianchettata" che il Professor Utonium aveva venduto a un network. Il copione era stato accolto da numerose reazioni negative e prese in giro.