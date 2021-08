Le Superchicche, Chloe Bennet non farà più parte del live-action targato The CW

E rimasero in due. La serie tv live-action de Le Superchicche perde la sua Lolly: l'attrice Chloe Bennet non farà più parte del progetto targato The CW.

Ancora problemi per il live-action de Le Superchicche.

La serie The CW intitolata Powerpuff, che aveva recentemente deciso di rigirare del tutto il pilot perché non altezza delle aspettative, nonostante il grande potenziale dello show e l'interesse mostrato nei suoi confronti, subisce la perdita di una delle sue protagoniste.

L'attrice di Agents of S.H.I.E.L.D. Chloe Bennet, che nella serie avrebbe dovuto interpretare Lolly (Blossom) Utonium, si è dovuta tirare indietro per conflitti di calendario. Secondo Variety, infatti, Warner Bros. Television aveva tutta l'intenzione di estendere il contratto dell'attrice nel frattempo che una nuova versione del pilot venisse formulata, ma degli impegni presi in precedenza avrebbero costretto Bennet a rinunciare al progetto ora che le tempistiche sono cambiate.

Le colleghe di Puwerpuff Dove Cameron e Yara Perrault, rispettivamente interpreti di Dolly e Molly (Bubbles e Buttercup) Utonium, rimarranno invece nel cast, e lo studio vorrebbe mantenere anche gli altri attori ingaggiati finora, tra cui Donald Faison (il Professore Drake Utonium), Nicholas Podany (Mojo Jojo Jr.) e Robyn Lively (la segretaria del sindaco Sara Bellum).

La ricerca di una nuova attrice che possa subentrare a Bennet partirà questo autunno.