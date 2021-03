Le Superchicche, Chloe Bennet sfoggia su Instagram il suo look per il nuovo show The CW

Il ritorno de Le Superchicche sarà uno dei grandi eventi di The CW per la stagione televisiva 2021-2022: l'emittente ha intenzione di riportare sul piccolo schermo (in versione live-action, s'intende) la storica serie animata ed ha già messo insieme un bel po' di volti noti in vista dell'operazione, tra cui la nostra Chloe Bennet.

L'attrice di Agents of S.H.I.E.L.D. sarà infatti chiamata a interpretare Lolly ne Le Superchicche, affiancando le colleghe Dove Cameron e Yana Perrault nel ricreare il celebre trio di supereroine: un ruolo che la nostra sembra aver accettato sulle ali dell'entusiasmo, come testimonia il post su Instagram con cui l'attrice ha presentato ai fan il look che sfoggerà nello show.

"Sono di nuovo una supereroina donna, asiatica e dai capelli rossi. Ca**o, sì! Non smettete mai di rendere normale l'essere qualunque cosa vogliate" sono state le parole di Bennet nel breve video in cui ci ha mostrato per la prima volta i suoi nuovi capelli da Lolly de Le Superchicche. Cosa ne pensate? Vi è piaciuta la scelta di Chloe Bennet per il ruolo? Fateci sapere la vostra nei commenti!

La serie animata de Le Superchicche, ricordiamo, andò in onda tra il 1998 e il 2005 su Cartoon Network ed ha anche ricevuto un reboot trasmesso tra il 2016 e il 2019. Lo show live-action sarà all'altezza delle aspettative? Non ci resta che pazientare per scoprirlo.