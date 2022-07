Le Superchicche: il creatore Craig McCracken sta sviluppando un nuovo reboot animato

Mentre una serie live-action de Le Superchicche è in fase di sviluppo grazie a The CW, il creatore del concept originale Craig McCracken sta lavorando a una nuova serie animata sugli iconici personaggi.

McCracken, che ha iniziato la sua carriera in Hanna-Barbera Cartoons 30 anni fa, adesso ha deciso di riprendere non solo le Superchicche, espandendo e rivisitando il mondo della serie originale, ma anche lo storico show Foster's Home For Imaginary Friends. Il cartone animato delle Superchicche ha debuttato nel 1998, arrivando a 78 episodi e ricevendo due Emmy Awards. Ora sembra che sia il tempo per le tre supereroine protagoniste per incontrare nuovi nemici.

Foster's Home for Imaginary Friends, andata in onda per la prima volta nel 2004, sarà invece rinnovata. La serie vedrà infatti un nuovo cast, sempre composto da ragazzini in età prescolare, e che saranno ugualmente "giocosi e divertenti". Lo show animato ha ottenuto ben sei Emmy Awards nel tempo, ed è pronto adesso ad esplorare nuovi orizzonti con il ritorno a "casa" di Craig McCracken.

Che ne pensate dell'arrivo di questi reboot? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo perché il pilot del live-action delle Superchicche sarà rigirato dopo diversi problemi produttivi che hanno portato a uno stallo piuttosto lungo del progetto.