Le Superchicche, Donald Faison sarà il Professor Utonium nel pilot della serie The CW

Dopo aver ordinato il pilot di una serie live-action su Le Superchicche, The CW procede spedita con i casting. Ad aggiungersi alle già annunciate protagoniste adesso è l' attore di Scrubs Donald Faison.

Dopo l'annuncio di Chloe Bennet, Dove Cameron e Perrault come Lolly, Dolly e Molly, l'attore Donald Faison è stato scelto per interpretare il Professor Utonium nel pilot della serie tv live-action de Le Superchicche in lavorazione in casa The CW.

Powerpuff, questo il titolo ufficiale dello show, vedrà come protagoniste "delle ventenni disilluse pentite di aver passato l'infanzia a combattere contro il crimine. Riusciranno a riunirsi ancora una volta contro le forze del more ora che il mondo ha più che mai bisogno di loro?" come recita la sinossi ufficiale.

E tanto per restare in tema disillusioni, pare che in questa istanza il Professor Utonium interpretato da Faison sia descritto come "eccentrico, gioviale e un po' narcisista. È un genio della scienza estremamente orgoglioso delle straordinarie ragazze che è riuscito a creare in laboratorio. Ma si trova davanti il principio di una crisi di mezza età, e intenzionato ad aggiustare in tutti i modi il suo rapporto con le figlie ormai adulte".

Saranno dunque delle Superchicche molto diverse quelle che avremo di fronte, ma senz'altro al passi con i tempi.

Resta da vedere, adesso, se la serie riuscirà ad ottenere l'ordine per una stagione completa da parte del network, e chi altri, nel frattempo, si aggiungerà al cast del pilot (magari Mojo Jojo?).