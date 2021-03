Le Superchicche, il live-action targato CW prende forma: ecco svelato il cast

Il pilot de Le Superchicche è stato ufficialmente approvato da The Cw e così la serie live-action dedicata alle 3 celebri eroine sta per diventare realtà. Nelle ultime ore è stato anche annunciato il cast ufficiale che presto vedremo in azione.

Ad interpretare Lolly, Dolly e Molly saranno rispettivamente Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault, che hanno condiviso sui social alcune foto che le ritraggono insieme, e il terzetto sembra avere già un certo feeling. In verità la Bennet e la Cameron hanno già avuto modo di lavorare insieme in Agents of S.H.I.E.L.D. e, una volta conclusa la celebre serie Marvel, sono rimaste in ottimi rapporti. Dunque per loro non sarà di certo cosa difficile rappresentare quella strampalata dinamica tra sorelle che era uno degli elementi cardine nella serie animata de Le Superchicce.

L'episodio pilota vedrà la partecipazione di Heather Regnier che si è occupata di Veronica Mars e Diablo Cody che si è occupato di Juno, mentre la regia è stata affidata a Maggie Kiley. La serie seguirà le tre supereroine dotate di poteri a 20 anni di distanza dalle avventure che le hanno viste protagoniste nella serie animata.

In molti erano convinti che Cloe Bennet avrebbe preso parte ad uno spin-off dedicato a Quake, e che il suo personaggio avrebbe avuto maggiore spazio nel Marvel Cinematic Universe.