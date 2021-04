Le Superchicche si mostrano: finalmente la prima immagine ufficiale del live-action The CW

Chloe Bennett, Dove Cameron e Yara Perrault sono Le Superchicche nella prima immagine ufficiale del pilot della serie tv live-action prodotta da The CW.

Dopo che abbiamo visto circolare sul web alcune foto dal set della serie, finalmente possiamo dare un'occhiata alla prima immagine ufficiale de Le Superchicche.



Bennet, Cameron e Perrault sono protagoniste di un poster tricolore che sfoggia le tonalità tipicamente abbinate a ognuna delle supereroine, come potete vedere anche in calce alla notizia.



Intanto, sono state confermate la logline dello show di Diablo Cody e Heather Regnier e le descrizioni dei personaggi principali, che vi avevamo riportato già nelle scorse settimane.



"La nuova serie avrà come protagoniste delle ventenni disilluse pentite di aver passato l'infanzia a combattere contro il crimine che dovranno trovare il modo di combattere insieme ancora una volta ora che il mondo ha più che mai bisogno di loro".

Lolly/Blossom Utonium: "La più coraggiosa ma anche coscienziosa tra le bambine, una ragazzina quasi perfetta in possesso di diverse lauree, che da adulta dovrà però fare i conti con i traumi repressi derivati dall'essere stati dei supereroi fin dalla tenera età. Più solitaria e afflitta d'ansia, cercherà di tornare ad essere una leader, questa volta a modo suo".

Dolly/Bubbles Utonium: "La ragazzina dolce che aveva conquistato i cuori d'America è ancora una tipetta vivace e frizzante, ma il suo affascinante aspetto esteriore nasconde una forza e un ingegno inaspettati. Sarà inizialmente più interessata a riacquisire fama e popolarità piuttosto che salvare il mondo, ma potrebbe ancora essere in grado di sorprendere gli altri... E se stessa".

Molly/Buttercup Utonium: "La ribelle delle Superchicche durante i loro anni di gloria. Più sensibile di quel che potrebbe sembrare dal suo aspetto esteriore, Buttercup ha passato gli ultimi anni a cercare di lasciarsi alle spalle la sua identità di Powerpuff Girl e condurre una vita più tranquilla e anonima".



Se il pilot avrà successo, l'emittente americana darà l'ordine per la produzione di una prima stagione.