Le Superchicche, Nicholas Podany sarà il figlio di Mojo Jojo nella serie live action

The CW ha trovato il principale antagonista della serie live action Le Superchicche. Nicholas Podany interpreterà Joseph 'Jojo' Mondel Jr., meglio conosciuto come il figlio di Mojo Jojo, il malvagio scimpanzé con cui si scontrano spesso le Superchicche. Un altro tassello si aggiunge al cast dell'attesa serie basata sulla serie di Cartoon Network.

Da bambino, il nerd assetato di potere e insicuro Jojo era ossessionato dalle Superchicche nonostante il rancore di suo padre verso di loro. Da adulto, Jojo sarà in conflitto tra rabbia e dolcezza, in una costante battaglia. Per coloro che non hanno familiarità coi fumetti, Mojo era l'assistente di laboratorio del professor Utonium e ha accidentalmente contribuito a creare le Superchicche.



Nicholas Podany è principalmente conosciuto per aver interpretato Albus Potter nella produzione di Broadway di Harry Potter e la maledizione dell'erede e per essere apparso in precedenza in Hart of Dixie, show targato The CW.

Il titolo del progetto è stato abbreviato, da Powerpuff Girls a Powerpuff, con Donald Faison confermato nel cast.

Powerpuff seguirà le vicende di Lolly, Dolly e Molly, supereroine ormai non più bambine ma ragazze adulte; sono ventenni disilluse e arrabbiate per aver perso l'infanzia contrastando il crimine. Le tre protagoniste saranno interpretate da Chloe Bennett, Dove Cameron e Yana Perrault, tre giovani attrici in grande ascesa.

A febbraio è stato ordinato il pilota della serie Powerpuff, come annunciato ufficialmente da The CW. La sceneggiatura è curata da Diablo Cody e Heather Regnier, con Greg Berlanti tra i produttori esecutivi.