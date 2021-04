Le Superchicche, nuove aggiunte al cast del live-action: ecco di chi si tratta

Sono già partiti i lavori per il pilot del live-action de Le Superchicche, la (forse) nuova serie targata The CW con protagoniste Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault. E nel frattempo, continuano i casting... Scopriamogli ultimi.

Continuano ad aggiungersi attori e personaggi al cast de Le Superchicche, l'ultimo adattamento live-action in sviluppo in casa The CW.

Al pilot della serie tv scritta da Diablo Cody e Heather Regnier e diretto da Maggie Kiley si uniscono infatti altri tre interpreti: Robin Lively (Ouija, Karate Kid III), Tom Kenny (voce del narratore orginale nella serie animata de Le Superchicche) e Nicholas Podany (Hart of Dixie, Non sono stato io).

Robin Lively sarà Sara Bellum, la segretaria del Sindaco della città. "Sara è una donna in carriera cordiale e arguta, ma ha una relazione sentimentale complicata con Drake. Da sempre amica delle Superchicche, è rimasta loro vicino fin dall'infanzia delle supereroine".

Tom Kenny riprenderà il ruolo del Narratore della storia. Nella versione animata l'attore prestava la sua voce anche al Sindaco, a Snake e ad altri personaggi.

Nicholas Podanny, infine, sarà Mojo Jojo Jr.. "Jojo Mondel Jr., nerd assestato di potere ma pieno di insicurezze, era ossessionato dal trio di supereroine, nonostante il rancore che provasse nei loro confronti. Da adulto, Jojo trova dolcezza e rabbia nella costante battaglia".

Una prima stagione dello show non è ancora stata ufficialmente ordinata dall'emittente americana, e tutto dipenderà dall'accoglienza che riceverà il pilot.