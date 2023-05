Le Superchicche: perché la serie live-action della CW è stata cancellata?

Come abbiamo già comunicato la scorsa settimana, la serie su Le Superchicche è stata cancellata definitivamente da The CW dopo una produzione molto lunga e travagliata che ha visto, nell'ordine, un pilot completamente girato e accantonato, una delle attrici abbandonare lo show e una nuova serie di riprese per rigirare il tutto. Facciamo chiarezza.

Non capita tutti i giorni che una serie di alto profilo come questa venga abbandonata dopo che sono stati stanziati una quantità significativa di denaro e di risorse. Cosa è successo esattamente?

Le cose si sono messe male per la serie praticamente fin dall'inizio. Le ragioni della cancellazione de Le Superchicche possono essere attribuite principalmente alle critiche dei fan del cartone animato originale, alla cancellazione dell'episodio pilota iniziale completamente girato, alla pubblicazione online della controversa sceneggiatura dell'episodio pilota, all'uscita di Chloe Bennet dal cast e a un intero anno in cui non si sono più avute notizie sullo show.

Una volta iniziate le riprese dell'episodio pilota, le foto del set hanno iniziato a circolare online. Solo in base a queste immagini, sembrava che il cast fosse di buon umore,. Tuttavia, potrebbe non essere stato tutto idilliaco, poiché solo pochi mesi dopo la fine delle riprese è stato annunciato che l'intero episodio pilota era stato cancellato e la sceneggiatura riscritta. È una mossa che si vede raramente nell'industria, ma che è solo leggermente più comune nel genere dei supereroi, come nel caso del reboot cancellato di Wonder Woman della NBC e del progetto Secret Warriors di Freeform. Il motivo di questa cancellazione non è stato spiegato, ma una successiva fuga di notizie online avrebbe fatto un po' più di chiarezza.

Dopo l'annuncio della cancellazione dell'episodio pilota, pochi giorni dopo è stata diffusa online una presunta sceneggiatura. Come per ogni sceneggiatura trapelata, c'era scetticismo sulla legittimità del documento. Poi Dove Cameron ha confermato che il copione che era trapelato era l'originale. La sceneggiatura in questione è ancora reperibile online tramite siti di archivio, ma la vera domanda è questa: era una sceneggiatura valida?

La sceneggiatura dell'episodio pilota cercava essenzialmente di fare la stessa cosa che The CW ha fatto con con Riverdale, prendendo dei personaggi affermati e leggeri e rendendoli molto più cupi. Per fare un breve riassunto di cosa facevano questi personaggi da adulti, Blossom soffriva di Disturbo Post Traumatico da Stress, Bubbles era un'alcolizzata e Buttercup un'infedele sessuomane. Si tratta di questioni complesse che l'episodio pilota non affrontava con molta classe o con commenti significativi. Ma ancora peggio è il maltrattamento del Professor Utonium, che da uomo ingenuo ma di buon cuore che voleva solo una famiglia si è trasformato in un egoista irredimibile e ossessionato dalla fama, arrivato ad orchestrare tragedie per ottenere un guadagno monetario.

Con un concept così controverso, problemi di produzione, una sceneggiatura piena di lacune, problemi di casting e un anno di silenzio, sarebbe stato davvero impossibile sapere se Le Superchicche si sarebbe rivelato un successo o meno. E purtroppo o per fortuna non lo sapremo mai.



E a voi sarebbe piaciuto vedere questa versione live-action de Le Superchicche? Fatecelo sapere nei commenti!