Le Superchicche, il pilot del live-action dovrà essere rigirato

Qualche mese fa era stato annunciato lo sviluppo di una serie tv live-action sulle Superchicche in casa The CW, e presto era arrivato anche l'ordine per il pilot, che prontamente è entrato in produzione. Adesso, però, sembra che il primo episodio dovrà essere completamente rigirato.

Proprio così.

Il primo tentativo di portare Le Superchicche in carne e ossa sullo schermo non sembra aver convinto il network, che però non si arrende, e tenta di nuovo.

Succede spesso che una serie in sviluppo non convinca al primo giro, e ci sia bisogno di lavorarci nuovamente su per farla funzionare. Certo, a volte può non essere destino, come con la serie tv di The Selection, che ha che dopo due tentativi falliti è stata direttamente accantonata (e ora un film di The Selection è in lavorazione per Netflix), ma non è detto che un no temporaneo questa volta non possa trasformarsi presto in un sì.

Dopotutto, la notizia di una trasposizione live-action de Le Superchicche ha generato parecchio interesse e chiacchiericcio, e difficilmente The CW vorrà farsi scappare l'occasione di accalappiarsi un così gustoso bocconcino.

Le quattro star principali dello show, Dove Cameron, Chloe Bennet, Yara Perrault e Donald Faison (rispettivamente Dolly, Lolly, Molly e il Professore) rimangono legate al progetto, così come anche il team creativo-produttivo.

Il nuovo pilot verrà poi giudicato idoneo o meno da essere aggiunto alla successiva line-up serale.