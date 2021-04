Le Superchicche: rivelato il logo e le prime immagini in costume della serie live-action!

Sono state diffuse in rete le prime immagini delle protagoniste che interpreteranno la versione in live-action del cartoon cult Le Superchicche in una nuova avventura che arriverà prossimamente sulla The CW. Non solo possiamo dare un primo sguardo al look delle protagonista scelte nei panni delle tre eroine, ma anche scoprire il logo ufficiale.

Nelle foto prese dal set e diffuse in rete possiamo infatti ammirare Blossom (Chloe Bennet), Bubbles (Dove Cameron), e Buttercup (Yana Perrault) in tutto il loro splendore, con indosso le loro semplici divise con la tipica cintura nera. Questo look è decisamente semplice e rimanda alla serie animata statunitense andata in onda su Cartoon Network tra il 1998 e il 2005. Non tutti i fan sono rimasti impressionati da queste immagini ma si tratta pur sempre di scatti trapelati dal set e al quale bisognerà aggiungere poi dei lavori in post-produzione. Non si tratta quindi di immagini ufficiali diffuse dalla produzione.

Powerpuff Girls, questo il titolo ufficiale dello show, vedrà come protagoniste "delle ventenni disilluse pentite di aver passato l'infanzia a combattere contro il crimine. Riusciranno a riunirsi ancora una volta contro le forze del more ora che il mondo ha più che mai bisogno di loro?" come recita la sinossi ufficiale.

E tanto per restare in tema disillusioni, pare che in questa istanza il Professor Utonium interpretato da Donald Faison sia descritto come "eccentrico, gioviale e un po' narcisista. È un genio della scienza estremamente orgoglioso delle straordinarie ragazze che è riuscito a creare in laboratorio. Ma si trova davanti il principio di una crisi di mezza età, e intenzionato ad aggiustare in tutti i modi il suo rapporto con le figlie ormai adulte".

Di seguito, oltre alle reazioni dei vari fan alle prime foto dal set, potete ammirare anche il logo ufficiale di Powerpuff Girls.