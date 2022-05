Le Superchicche: la serie in live-action è ancora in sviluppo nonostante le polemiche

Mentre negli ultimi mesi non si hanno avuto più notizie dalla serie in live-action sulle Superchicche, a quanto sembra questa versione della serie animata sarebbe ancora in fase di rielaborazione, nonostante le polemiche che sono arrivate dopo le prime immagini dal set e che hanno costretto i produttori a interrompere tutto per ricominciare.

I fan della serie animata, infatti, non avevano accolto affatto positivamente le prime immagini di Powerpuff, il remake in live-action della serie animata prodotto da The CW. Da quando la produzione venne interrotta nel maggio 2021, non si avevano più notizie in merito al progetto. Fino ad oggi.

Nell'ambito dell'ultima puntata della sua rubrica Inside Line, a Matt Webb Mitovich di TVLine è stato chiesto se The CW stesse ancora andando avanti con Powerpuff, o se il network avesse silenziosamente abbandonato il progetto. "Mi è stato assicurato che l'adattamento live-action di The CW delle Superchicche, dopo essere stato presentato la scorsa primavera in maniera "troppo campy" (e che sicuramente non ha più come protagonista Chloe Bennet), è ancora in una fase di rielaborazione", ha risposto Mitovich.

Chloe Bennet ha lasciato Le Superchicche, infatti, dopo le polemiche che hanno travolto la produzione in risposta alle prime immagini dal set. L'intenzione di The CW era quella di rigirare il pilota de Le Superchicche perché la prima versione non era all'altezza delle aspettative del network.

Le colleghe di Puwerpuff Dove Cameron e Yara Perrault, rispettivamente interpreti di Dolly e Molly (Bubbles e Buttercup) Utonium, rimarranno invece nel cast, e lo studio vorrebbe mantenere anche gli altri attori ingaggiati finora, tra cui Donald Faison (il Professore Drake Utonium), Nicholas Podany (Mojo Jojo Jr.) e Robyn Lively (la segretaria del sindaco Sara Bellum).