Le Superchicche, The CW ordina il pilot della serie tv live-action

La stagione televisiva 2021-2022 di The CW sta prendendo forma con l'ordine di tre pilot da parte del network americano, e uno di questi è quello della serie tv live-action de Le Superchicche.

Sì, avete letto bene: Lolly, Dolly e Molly (Blossom, Bubbles e Buttercup in originale) potrebbero arrivare presto in carne e ossa sui nostri schermi.

Per i Millennial sarà probabilmente più facile ricordare, ma stiamo parlando di una nuova serie tv live-action basata sull'omonima serie animata di Cartoon Network (in inglese intitolata The Powerpuff Girls) che è andata in onda dal 1998 al 2005, e ha poi ricevuto un film nel 2002 e uno show reboot nel 2016 (che ha visto anche l'aggiunta di una quarta protagonista, Bliss).

Le nuove Superchicche targate The CW però non saranno delle bambine, ma "delle ventenni disilluse pentite di aver passato l'infanzia a combattere contro il crimine. Riusciranno a riunirsi ancora una volta contro le forze del more ora che il mondo ha più che mai bisogno di loro?".

Prodotta dall'onnipresente Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden, oltre a Erika Kennair, la serie è stata ideata da Heather Regnier e la sceneggiatrice di Juno Diablo Cody, entrambi anche produttrici del progetto.

Se verrà ordinata, la serie delle Superchicche si unirà al reboot di The 4400, e alle eventuali prime stagioni della serie DC di Ava DuVernay Naomi e la dramedy ancorasenza un titolo di Claire Rothrock e Ryan Weir.