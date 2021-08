Supercoppa Europea, a che ora e come guardarla su Amazon Prime Video in streaming

Amazon Prime Video si prepara ufficialmente al suo tanto atteso debutto calcistico e sportivo anche in Italia. Ecco come e quando vedere il grande evento della Supercoppa Europea.

Il primo big match che verrà trasmesso sul servizio di streaming si disputerà al Windsor Park di Belfast e vedrà competere il Chelsea e il Villarreal per provare a vincere la UEFA Super Cup, meglio conosciuta come Supercoppa Europea.

Queste due squadre, infatti, sono le rispettive vincitrici delle ultime più importanti competizioni calcistiche europee quali UEFA Champions League ed Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta dalle ore 20:30 giorno 11 agosto 2021 e sarà a tutti gli effetti il primo evento sportivo ufficiale trasmesso dal servizio streaming del colosso americano in Italia.

Questa grande partita sarà disponibile in esclusiva solo su Amazon Prime Video. Alla finale di Supercoppa Europea seguiranno due gare dei playoff di UEFA Champions League, sei partite della fase a gironi, quattro degli ottavi, due dei quarti e due semifinali di quella che è a tutti gli effetti la massima competizione calcistica europea per club.

La partita sarà disponibile su Prime Video incluso con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Qualora non aveste sottoscritto l'abbonamento, potreste provare i 30 giorni gratuiti del servizio e successivamente sottoscrivere l'abbonamento di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese.

In attesa dell’inizio della competizione, su Amazon potete trovare interessanti documentari sportivi come All or Nothing: Tottenham Hotspur, Take Us Home: Leeds United, All or nothing: Arsenal e da questo autunno la docuserie Amazon Original italiana All or Nothing: Juventus.